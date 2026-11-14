Крымский судья Быков станет председателем Омского гарнизонного военного суда

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 ноября рассмотрит заявление Вячеслава Быкова о рекомендации на должность председателя Омского гарнизонного военного суда, сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на повестку ноябрьской сессии коллегии.

Сейчас Быков занимает пост заместителя председателя Крымского гарнизонного военного суда, на который был назначен указом президента РФ № 286 от 19 июня 2019 года. Конкурс на омскую вакансию был объявлен в «Российской газете» № 124.

Нынешний руководитель Омского гарнизонного военного суда Леонид Денисов покидает должность 19 ноября 2026 года. Еще 25 сентября коллегия удовлетворила его просьбу о прекращении полномочий судьи и председателя суда.

Пятидневная сессия ВККС проходит в ноябре и посвящена кадровым вопросам – назначению и увольнению руководителей судов.