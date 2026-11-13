Омский контрактник получил 9,5 лет колонии за дезертирство

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Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который полтора года скрывался от службы в родном городе. Помимо дезертирства, мужчина попался оперативникам с партией запрещенных веществ.

Как сообщили в пресс-службе суда, контрактник должен был прибыть в расположение своей части в Нижегородской области еще в ноябре 2024 года. Однако мужчина решил уклониться от службы в период мобилизации и уехал домой в Омск.

Найти беглеца удалось в июне 2026 года. Его задержали сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли запрещенные вещества, после чего доставили его в военную комендатуру.

Суд признал омича виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса – за дезертирство и покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц. По совокупности преступлений ему назначили 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.