Омского актера обвинили в домогательствах к несовершеннолетним студенткам

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Две бывшие студентки обратились в Следственный комитет с заявлениями о домогательствах со стороны известного омского актера и преподавателя Александра Гончарука. По словам девушек, неподобающее поведение педагога происходило во время их обучения, когда они еще были несовершеннолетними.

Как сообщает Baza, одна из заявительниц по имени Ира поступила на курс к мастеру в 2017 году в возрасте 15 лет. Девушка рассказала, что во время учебы преподаватель систематически позволял себе нежелательные прикосновения, объятия и поцелуи.

Самый тяжелый инцидент, по ее словам, случился на втором курсе, когда преподаватель позвал ее в сауну. Там, как рассказывает девушка, педагог целовал ее и трогал под нижним бельем.

– После случившегося я находилась в оцепенении и не понимала, как человек, которого я считала вторым отцом, мог так со мной поступить, – сказала Ира.

Вторая собеседница издания, Уля, утверждает, что столкнулась с приставаниями еще на первом прослушивании в колледже, когда ей также было 15 лет. По ее словам, на занятиях Гончарук заставлял студенток раздеваться до нижнего белья под видом актерских упражнений. На четвертом курсе во время проб артист, как заявляет девушка, расстегнул ей брюки и провел рукой по интимным местам.

– От страха я оцепенела и не смогла ничего сказать – лишь плакала, продолжая репетицию, – вспоминает девушка.

Александр Гончарук – народный артист России, режиссер и ведущий актер Омского академического театра драмы. На сайте Омского музыкально-педагогического колледжа он до сих пор числится среди преподавателей актерского искусства.

Официальных комментариев от следственных органов пока не поступало.