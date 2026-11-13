Отец порезанной девушки из Омской области рассказал о состоянии дочери

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Состояние 17-летней студентки, на которую в Большеречье жестоко напали две знакомые, начинает стабилизироваться. Девушка, получившая не менее 50 ножевых ранений, пришла в себя и идет на поправку.

По словам отца пострадавшей Николая, ее уже перевели из реанимации в обычную палату, рядом с ней постоянно находится мама.

– Разговаривать начала помаленьку. Немножко ей получше. Мама в больнице ухаживает за ней. Я сам еще с врачами не разговаривал, только по телефону с мамой пока связан. Сейчас тоже поеду навестить их. Раньше нельзя было, потому что дочка в реанимации лежала. Сейчас, может, пустят меня, – приводит слова отца девушки «НГС55».

По словам Николая, его дочь росла очень спокойной и домашней. Она учится на повара-кондитера в колледже в Большеречье и живет в общежитии.

– Она добрая по характеру, не драчливая, ничего такого. Она в Большеречье в общежитии живет, мы – в деревне Березовка. До колледжа от дома расстояние большое, поэтому решили, что лучше общежитие. Когда приезжала на выходные, помогала по дому, – рассказал мужчина.

Нападавших девушек отец пострадавшей лично не знал. Сейчас обе фигурантки уголовного дела находятся под стражей в СИЗО. Возможные причины жестокого конфликта Николай пока обсуждать не готов.

– Сейчас тяжело это вспоминать. Надо отойти от этого морально. Я думаю только о дочке, чтобы она выжила и восстановилась, – признался Николай.

Напомним, преступление произошло вечером 9 ноября в безлюдном месте неподалеку от Большереченского зоопарка. По версии следствия, 19-летняя злоумышленница из личной неприязни нанесла 17-летней знакомой множественные ножевые ранения, пока подруга фиксировала происходящее на камеру.