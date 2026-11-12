Омичи провели семь часов в коридорах больниц из-за атаки беспилотников

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Пациенты омских больниц провели около семи часов в коридорах во время атаки беспилотников 11 ноября. Как сообщает «СуперОмск», пациентов городской клинической больницы №1 имени Кабанова и медсанчасти №4 выводили из палат и размещали в коридорах, в том числе тех, кто перенес операции.

Причина – окна в больницах не обклеены противоосколочной пленкой. По регламенту во время атаки беспилотников пациентов держат в коридорах, чтобы осколки не разлетелись по палатам. Окончание атаки объявили ближе к полуночи, все это время люди находились вне палат.

Сегодня, 12 ноября, губернатор Виталий Хоценко сообщил об одном пострадавшем в результате налета беспилотников. На месте падения обломков работали спецслужбы.