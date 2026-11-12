Омская область за год приютила 700 переселенцев из-за границы

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С начала года в Омскую область переехали порядка 700 участников программы переселения соотечественников. Об этом сообщили в Минтруда Омской области.

Для облегчения адаптации на новом месте в регионе действуют меры жилищной, социальной и финансовой поддержки. Первым пунктом помощи нередко становится гостиница Центра социальной помощи семье и детям: там можно временно остановиться на срок до 60 дней, оформить миграционный учет и воспользоваться социально-бытовыми услугами. С начала года эта гостиница приняла 16 семей – всего 48 человек.

Предусмотрены для переселенцев и денежные выплаты. Семьи с несовершеннолетними детьми могут рассчитывать на компенсацию затрат на жилищное обустройство, а участник программы и каждый член его семьи – на подъемное пособие. Кроме того, при наличии детей компенсируются расходы на перевод документов и их нотариальное заверение.

За 17 лет действия программы ею воспользовались почти 51,7 тысячи человек.