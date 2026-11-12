Омичам начали приходить налоговые уведомления с новыми правилами

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Жителям Омской области начали приходить уведомления об уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год. Как сообщили в региональном управлении ФНС, изменения касаются порядка расчета налога на доходы.

Доходы в уведомлениях теперь делят на четыре группы – для прогрессивных ставок. Зарплата, доходы от аренды и бизнеса облагаются по ставкам от 13 % до 22 % в зависимости от суммы. Дивиденды, проценты по вкладам, продажа и дарение имущества – от 13 % до 15 %. Северные надбавки и выплаты участникам СВО выделены в отдельную категорию, четвертая группа – все остальные доходы.

За 2024 год прогрессивный налог начисляли при доходе свыше 5 млн рублей, а за 2025 год пересчет произведут при превышении 2,4 млн рублей. В квитанцию включены транспортный, земельный налоги и налог на имущество.

Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика» и «Госуслуг» документы приходят электронно, остальным уведомления отправляют заказными письмами через Почту России. Крайний срок оплаты налогов за 2025 год – 1 декабря. Заплатить можно через сервисы ФНС, приложение «Налоги ФЛ», «Госуслуги», в отделениях банков или на почте.

Отметим, что в Омске пройдут горячие линии по налогам на имущество и НДФЛ.