Омские школьники внезапно остались без математики

ООО "Омск Сайдинг Инвест"

В Омске родители учеников школы № 100, расположенной на улице 4-й Марьяновской, сообщили об отсутствии преподавателя математики у шестиклассников – по их словам, дети не занимались почти всю первую четверть и теперь отстают по программе. Об этом написала жительница города в комментариях на странице городской администрации.

Омичка поинтересовалась, когда же у шестых классов появится учитель, отметив, что за всю четверть занятий не было и школьники пропускают материал. Городская администрация на жалобу отреагировала: в мэрии признали, что образовательное учреждение нуждается в педагоге и ведет его поиск. Информацию о вакансии опубликовали на порталах службы занятости и департамента образования. Помимо этого, руководство школы вышло с предложением о сотрудничестве к омским вузам, надеясь задействовать студентов.

«Администрация школы № 100 использует все доступные возможности для закрытия вакансии», – пояснили в мэрии.

Впрочем, дожидаться, пока в штате появится постоянный преподаватель, учащимся не нужно. Как уточнили в городской администрации, начиная с 12 ноября математику у шестиклассников станут вести другие педагоги – они будут подменять отсутствующего специалиста.