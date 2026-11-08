В Омске не осталось школ, где всего по одному выпускнику

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В 2026/2027 учебном году в 42 школах Омской области в 11-м классе учится лишь по одному человеку. Об этом со ссылкой на данные регионального министерства образования сообщает NGS55.RU.

Все эти образовательные учреждения находятся в сельской местности. Они расположены в 22 районах Прииртышья, включая Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Колосовский, Крутинский, Любинский, Москаленский, Называевский, Нижнеомский, Одесский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлакский и Шербакульский.

Годом ранее ситуация с малочисленными выпускными классами наблюдалась и в областном центре. Однако сейчас ни одна из 42 школ с единственным одиннадцатиклассником не находится в Омске – все они работают за пределами города.