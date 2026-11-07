Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Образование·Лев Шишкин

В Омске закрылся частный детсад «Гулливер»

Число таких учреждений в городе начало снижаться. Все дело в демографии.
Детский сад

В минувший четверг, 5 ноября, в Омске завершилась история частного «Центра развития ребенка – детского сада «Гулливер», расположенного на улице Масленникова.

Инициаторами запуска процедуры ликвидации выступили сами владельцы учреждения. Организация работала с сентября 2021 года, то есть более пяти лет. Отметим, что со второй половины 2026 года в городе ликвидируются сразу несколько частных дошкольных учреждений. Сейчас в стадии ликвидации находится «Студия детского развития «Почемучка».

На территории Омской области зарегистрировано более 460 организаций с основным видом деятельности «Образование дошкольное». В основном это государственные детские сады, которых только в Омске насчитывается свыше 180. Закрытие частных учреждений вызвано демографией – снижение рождаемости отрицательно влияет на спрос на их услуги.

Читайте также

·Образование·Лев Шишкин

В Омске закрылся частный детсад «Гулливер»

Число таких учреждений в городе начало снижаться. Все дело в демографии.
Детский сад

В минувший четверг, 5 ноября, в Омске завершилась история частного «Центра развития ребенка – детского сада «Гулливер», расположенного на улице Масленникова.

Инициаторами запуска процедуры ликвидации выступили сами владельцы учреждения. Организация работала с сентября 2021 года, то есть более пяти лет. Отметим, что со второй половины 2026 года в городе ликвидируются сразу несколько частных дошкольных учреждений. Сейчас в стадии ликвидации находится «Студия детского развития «Почемучка».

На территории Омской области зарегистрировано более 460 организаций с основным видом деятельности «Образование дошкольное». В основном это государственные детские сады, которых только в Омске насчитывается свыше 180. Закрытие частных учреждений вызвано демографией – снижение рождаемости отрицательно влияет на спрос на их услуги.

Больше по тегу - #детский сад
Рубрика - Образование