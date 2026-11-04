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·Образование·Лев Шишкин

В Омске школьников и студентов учат управлять беспилотниками

Занятия идут в военном учебном центре политеха.
Беспилотник

В Омске школьников и студентов учат управлять беспилотниками. Занятия проходят в военном учебном центре ОмГТУ в рамках практического трека «Кибердром.Профессионал».

В команду вошли студенты политеха, ученики проектных школ Предуниверсария политеха, воспитанники Омской областной станции юных техников и школы № 151, а также сотрудники АО «ОНИИП» и АО «Омсктрансмаш». Участники осваивают удаленное управление наземными и воздушными беспилотными системами.

Всероссийский проект «Кибердром» реализуется по инициативе Минпромторга России.

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·Образование·Лев Шишкин

В Омске школьников и студентов учат управлять беспилотниками

Занятия идут в военном учебном центре политеха.
Беспилотник

В Омске школьников и студентов учат управлять беспилотниками. Занятия проходят в военном учебном центре ОмГТУ в рамках практического трека «Кибердром.Профессионал».

В команду вошли студенты политеха, ученики проектных школ Предуниверсария политеха, воспитанники Омской областной станции юных техников и школы № 151, а также сотрудники АО «ОНИИП» и АО «Омсктрансмаш». Участники осваивают удаленное управление наземными и воздушными беспилотными системами.

Всероссийский проект «Кибердром» реализуется по инициативе Минпромторга России.

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Рубрика - Образование