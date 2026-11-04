Министр рассказал, как важные объекты в Омске защищают от дронов

Изображение создано при помощи ИИ

Министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц рассказал, как важные объекты на территории региона защищают от атаки беспилотников. По словам чиновника, в регионе работает оперативный штаб, а у экстренных служб есть утвержденный план действий на случай ЧП или угрозы.

Для защиты критически важных объектов в Омской области создан территориальный отряд «БАРС-55». Вопросы его комплектования и технического оснащения, по словам министра, власти держат на постоянном контроле. Кроме того, Антитеррористическая комиссия Омской области приняла решение о запрете граждан на публикацию сведений о применении беспилотников и работе средств противодействия им. Данная информация является критической и позволяет противнику корректировать цели при атаке на важные объекты.

Напомним, что последний раз режим беспилотной опасности действовал в Омской области 24 октября. На протяжении более 6 часов силы ПВО отражали масштабную атаку украинских дронов. БПЛА противника достигли северного промышленного узла Омска, также под атаку попал логистический центр компании Ozon.

В общей сложности с лета режим беспилотной опасности объявлялся девять раз.