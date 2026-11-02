«Рисковать никто не будет»: омичи увольняются со складов после атаки БПЛА

После пожара на складе маркетплейса Ozon в Омске среди работников местных логистических центров начался отток кадров. На сортировочных узлах, где посменно подрабатывают в основном студенты и молодежь, часть сотрудников предпочла больше не выходить на работу.

Как рассказал «Омск-информу» бывший работник склада другого известного маркетплейса, пожелавший остаться анонимным, он устроился туда ради подработки в свободное от учебы время. Однако последние события заставили его задуматься о безопасности и сменить сферу деятельности.

– После новостей о пожаре понял, что оно того не стоит, и перестал брать слоты. За пару тысяч за смену так рисковать глупо – проще найти другую подработку, – отметил молодой человек.

Основным поводом для недовольства тех, кто продолжает выходить на смены, остается организация безопасности при тревоге.

– Во время экстренной ситуации на ТСД (специализированные смартфоны на базе Android со сканером. – Прим. ред.) приходит уведомление, но смену при этом не останавливают. Мы с парнями решили, что, если это повторится, бросаем работу и уходим. Пусть хоть все штрафы на нас повесят, рисковать собой никто больше не будет, – поделился другой работник склада.

Напомним, что воздушная тревога в Омске действовала 24 октября с 15:40 до 22:00. Атаку на склад Ozon зафиксировали вечером. По словам представителей компании, персонал успели предварительно эвакуировать, никто не пострадал.

Чтобы справиться с последствиями, компания временно убрала товары с омского склада из каталога, остановила прием поставок от продавцов и перенаправила логистические потоки. На следующий день сервис возобновил прием заказов.

Позже предпринимателям и компаниям, торгующим на маркетплейсе Ozon и пострадавшим в результате атак беспилотников на логистическую инфраструктуру, пообещали налоговые льготы.