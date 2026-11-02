Омский промышленно-экономический колледж вошел в число лучших в России

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Омский промышленно-экономический колледж и другие колледжи-партнеры ОНПЗ включили в число ведущих учебных заведений страны по доступности образования и перспективам трудоустройства выпускников. Рейтинг подготовили научно-популярный журнал «Энергия+» и исследовательское агентство Spektr. В исследовании участвовали 244 колледжа из 60 регионов России.

Учебные заведения распределили на три группы: золотую (с 1-го по 25-е место), серебряную (с 26-го по 100-е) и бронзовую (с 101-го по 244-е). При оценке учитывали три основных показателя: сотрудничество с промышленными компаниями, востребованность выпускников на рынке труда и доступность обучения. В последнем случае анализировали конкурс на бюджетные места, соотношение платного и бесплатного обучения, стоимость образования и требования к поступающим.

В число отмеченных в рейтинге учреждений вошли колледжи-партнеры Омского НПЗ. Среди них Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского, Омский промышленно-экономический колледж, Многопрофильный колледж ОмГТУ и колледж Сибирского казачьего института технологий и управления (филиал МГУТУ). Они представлены во всех трех группах рейтинга.

Одним из факторов, повлиявших на результаты, стало взаимодействие образовательных учреждений с предприятиями. Омский НПЗ участвует в оснащении колледжей современным оборудованием, обновлении учебных программ и организации практической подготовки студентов.

Так, в Омском промышленно-экономическом колледже, где работает региональный центр подготовки специалистов рабочих профессий в рамках федерального проекта «Профессионалитет», при поддержке предприятия оборудовали восемь технических зон. В них установили более 3 тысяч единиц оборудования и инструментов, VR-тренажеры и современное программное обеспечение.

– Для Омского НПЗ сотрудничество с колледжами является одним из ключевых направлений подготовки будущих специалистов рабочих профессий. Предприятие вносит весомый вклад в развитие материально-технической базы образовательных учреждений, участвует в обновлении учебных программ и поддерживает практико-ориентированное обучение. Все это помогает выпускникам получить необходимые знания и навыки, чтобы успешно начать профессиональный путь на заводе. Омский НПЗ создает для молодых специалистов условия для адаптации, дальнейшего профессионального роста и реализации своего потенциала в нефтеперерабатывающей отрасли, – отметил генеральный директор предприятия Кирилл Морозов.

В колледже отмечают, что оснащение мастерских и лабораторий позволяет приблизить обучение к реальным производственным условиям. Оборудование, на котором занимаются студенты, соответствует используемому на предприятии, поэтому будущие специалисты могут осваивать практические навыки еще во время учебы.

– С самого начала реализации федерального проекта «Профессионалитет» Омский НПЗ взял на себя значительную часть работы по оснащению колледжа современным оборудованием. Сейчас оно максимально приближено к оборудованию, которое представлено на предприятии. Это позволяет студентам получать практические навыки и еще в период обучения готовиться к выполнению реальных производственных задач. Благодаря тесному взаимодействию колледжа и Омского НПЗ наши выпускники приходят на предприятие с востребованными навыками, быстро осваиваются и успешно строят карьеру, – рассказал директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.

Ежегодно более 250 студентов колледжей проходят практику на Омском НПЗ. Выпускники также могут трудоустроиться в производственные подразделения предприятия. Взаимодействие с работодателями стало одним из ключевых критериев рейтинга.

– Основа промышленности и энергетики – это люди. Мы создали рейтинг, который позволит молодым людям, абитуриентам, студентам и их родителям быть уверенными в завтрашнем дне. Наш уникальный критерий измеряет глубину партнерства с бизнесом. Он гарантирует, что крупные промышленные компании заинтересованы в выпускниках конкретного учебного заведения. Они помогут научить студентов работать в реальных условиях и на современном оборудовании, а также дадут преимущество в трудоустройстве и быстрый старт карьере молодого специалиста, – пояснил главный редактор журнала «Энергия+» Станислав Бутенко.

Методику рейтинга разработало независимое исследовательское агентство Spektr. Составители рассчитывают, что результаты помогут абитуриентам и их родителям оценить не только качество и доступность образования, но и возможности дальнейшего трудоустройства.