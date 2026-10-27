На Омском НПЗ подготовят 50 цифровых наставников для обучения сотрудников

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Омский нефтеперерабатывающий завод совместно с Омским кампусом «Школы 21» запустил программу «Цифровой наставник». В ней участвуют 50 сотрудников предприятия – рабочие и руководители технологических объектов. Они освоят методы обучения коллег работе с цифровыми инструментами и будут участвовать в развитии технологических решений на производстве.

Программа предусматривает подготовку сотрудников, которые смогут объяснять преимущества цифровых продуктов, помогать коллегам осваивать действующие системы и собирать предложения по их совершенствованию. Кроме того, наставники будут представлять интересы производственных подразделений при взаимодействии с разработчиками цифровых решений.

Образовательную программу разработали методологи «Школы 21» с учетом задач и потребностей ОНПЗ. Обучение включает самостоятельное изучение теории, решение практических задач и очные встречи с экспертами. Основной курс планируют завершить в декабре 2026 года. С 2027 года подготовленные наставники начнут помогать коллегам применять цифровые инструменты в работе.

Директор Омского кампуса «Школы 21» Наталья Ботвина отметила, что развитие цифровых технологий требует от сотрудников постоянного освоения новых навыков.

– Скорость внедрения новых технологий требует адаптации сотрудников к процессу изменения и получения навыков их применения. Наш совместный проект опирается на методологию «Школы 21» «Равный равному», которая делает акцент на взаимообучении и самоорганизации участников. А платформенные решения и проектный подход ускоряют процесс приобретения навыков, – рассказала Наталья Ботвина.

На предприятии развивается экосистема цифровых продуктов, в которую входят цифровые двойники производственных объектов, интеллектуальные модули и информационные системы для работы с данными. Эти инструменты помогают получать необходимую информацию, управлять технологическими процессами и искать возможности для повышения эффективности производства.

Генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов подчеркнул, что для предприятия важно не только внедрять современные решения, но и готовить сотрудников, способных эффективно с ними работать.

– На Омском НПЗ цифровые технологии становятся неотъемлемой частью работы предприятия. Они позволяют нам быстрее получать необходимую информацию, эффективнее управлять процессами и находить возможности для повышения результативности производства. По этой причине предприятие заинтересовано в специалистах, которые осознают ценность современных цифровых продуктов, умеют с ними работать и готовы их совершенствовать. Именно поэтому запуск проекта «Цифровой наставник» для нас так важен, – заявил Кирилл Морозов.

Совместный проект «Школы 21» и промышленных предприятий региона направлен на развитие цифровых компетенций сотрудников и соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».