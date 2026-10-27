Вынужденно севшие в других городах самолеты вернулись в Омск

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В Омском аэропорту нормализовалось авиасообщение, нарушенное утренним туманом. Все лайнеры, ранее ушедшие на запасные аэродромы в Тюмень и Новосибирск, успешно приземлились в пункте назначения.

В Омск уже прибыли три московских рейса, экипажи которых были вынуждены переждать сильный туман в соседних регионах, а также рейс из Сочи, ранее приземлившийся в новосибирском аэропорту Толмачево.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение между Омском и Уфой не восстановят 30 октября, несмотря на ранее анонсированные планы.