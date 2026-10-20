ОНПЗ поддержал открытие клуба экологических игр в Омске

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На базе городского экоцентра заработало образовательное пространство для школьников и студентов. Участники клуба смогут в игровом формате изучать принципы переработки отходов и рационального использования ресурсов.

Проект стал победителем грантового конкурса «Газпром нефти» программы социальных инвестиций «Родные города» и получил поддержку Омского нефтеперерабатывающего завода. На открытии волонтеры инициативы вместе с участниками клуба познакомились с правилами обращения со вторсырьем и основами разумного потребления.

Новое пространство дополнило работу предприятия по экологическому просвещению молодежи. При этом экологическая повестка ОНПЗ включает не только образовательные инициативы, но и модернизацию производства.

Заместитель мэра Омска Инна Елецкая отметила, что предприятие поддерживает инициативы, направленные на экологическое воспитание подрастающего поколения.

– Омский НПЗ традиционно уделяет большое внимание экологическому просвещению молодежи. Новый клуб настольных игр – яркий пример того, как благодаря грантовой поддержке предприятия образовательные инициативы становятся доступными, современными и интересными для школьников и студентов. ОНПЗ наш надежный партнер в воспитании экологически ответственного поколения омичей, – подчеркнула Елецкая.

Генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов также рассказал о природоохранной работе предприятия.

– Омский НПЗ системно подходит к вопросам экологии. Наряду с модернизацией производства, мы поддерживаем проекты по сохранению окружающей среды и социальные инициативы омичей. Волонтеры предприятия участвуют в высадке деревьев, ежегодно пополняют биоресурсы Иртыша и регулярно выходят на уборку городских территорий, – сообщил Морозов.

С 2008 года завод реализует программу технологического обновления, благодаря которой воздействие предприятия на окружающую среду удалось снизить на 40 %. После завершения всех запланированных мероприятий показатель должен уменьшиться еще на 25 %. Кроме того, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» ОНПЗ выполнил 12 проектов экологической модернизации.