Омск-информ
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·Общество·Павел Лисин

Омские строители почти год работали бесплатно

Долг превышал 80 млн рублей – деньги получили 156 человек.
Строитель, каска

Строителям под Омском выплатили задержанную с прошлого года зарплату. Долг превышал 80 млн рублей – деньги получили 156 человек.

Зарплату в организации не выплачивали с декабря 2025 года, долг копился за период с декабря 2025-го по октябрь 2026 года. Прокуратуре пришлось вмешаться: после проверки руководству внесли представления, а само юрлицо и должностных лиц привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». После этого работодатель полностью погасил долг перед 156 сотрудниками.

Отметим, что прокуратура держит на контроле окончательный расчет с уволенными работниками.

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·Общество·Павел Лисин

Омские строители почти год работали бесплатно

Долг превышал 80 млн рублей – деньги получили 156 человек.
Строитель, каска

Строителям под Омском выплатили задержанную с прошлого года зарплату. Долг превышал 80 млн рублей – деньги получили 156 человек.

Зарплату в организации не выплачивали с декабря 2025 года, долг копился за период с декабря 2025-го по октябрь 2026 года. Прокуратуре пришлось вмешаться: после проверки руководству внесли представления, а само юрлицо и должностных лиц привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». После этого работодатель полностью погасил долг перед 156 сотрудниками.

Отметим, что прокуратура держит на контроле окончательный расчет с уволенными работниками.

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Рубрика - Общество