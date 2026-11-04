Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Лев Шишкин

Непригодны для жизни: в Омске будут расселять старые дома

Постановление о расселении двух жилых помещений подписал мэр города Сергей Шелест.
частный дом

Два жилых помещения, расположенные в частных деревянных домах в Кировском и Ленинском округах Омска, признаны непригодными для проживания. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.

В документе указан дом № 36 в переулке Ключевом в Кировском округе, имеющий кадастровый номер 55:36:140127:679. Согласно данным сервиса 2ГИС, это одноэтажный частный дом, расположенный в ста метрах от остановки «Ключевая» в Старом Кировске. Второй объект – квартира № 14 в доме № 64 на улице Красной Звезды в Ленинском округе, кадастровый номер 55:36:090304:2970. Жилое помещение находится в частном деревянном доме в микрорайоне Чередовый.

Основанием для принятия решения о расселении жилых помещений стали заключения межведомственной комиссии от 13 октября № 1366 и № 1367.

Читайте также

·Общество·Лев Шишкин

Непригодны для жизни: в Омске будут расселять старые дома

Постановление о расселении двух жилых помещений подписал мэр города Сергей Шелест.
частный дом

Два жилых помещения, расположенные в частных деревянных домах в Кировском и Ленинском округах Омска, признаны непригодными для проживания. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.

В документе указан дом № 36 в переулке Ключевом в Кировском округе, имеющий кадастровый номер 55:36:140127:679. Согласно данным сервиса 2ГИС, это одноэтажный частный дом, расположенный в ста метрах от остановки «Ключевая» в Старом Кировске. Второй объект – квартира № 14 в доме № 64 на улице Красной Звезды в Ленинском округе, кадастровый номер 55:36:090304:2970. Жилое помещение находится в частном деревянном доме в микрорайоне Чередовый.

Основанием для принятия решения о расселении жилых помещений стали заключения межведомственной комиссии от 13 октября № 1366 и № 1367.

Больше по тегу - #аварийный дом
Рубрика - Общество