В Омске расселение аварийного дома с угрозой обрушения дошло до суда

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Прокуратура Советского округа Омска добилась через суд решения о расселении аварийного дома в микрорайоне Береговом. Речь идет о двухэтажном здании на улице П. Г. Косенкова, 20, жильцы которого должны были переехать еще до конца 2022 года.

Дом построили в 1960 году. В нем расположено восемь жилых помещений. В мае 2019 года здание признали аварийным и подлежащим сносу, однако в ходе проверки прокуратура установила, что жилищные права граждан не были обеспечены в установленные сроки.

По данным обследования, физический износ дома составляет 68 %. Здание находится в аварийном состоянии, а его дальнейшая эксплуатация создает угрозу обрушения и может представлять опасность для жизни и здоровья людей. Во время визуального осмотра с участием представителя Государственной жилищной инспекции Омской области также выявили технические повреждения, указывающие на разрушение конструкций.

После проверки прокуратура обратилась в суд с иском к местным властям. Надзорное ведомство потребовало безотлагательно расселить аварийный дом и переселить его жильцов.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Теперь исполнение решения находится на контроле прокуратуры.