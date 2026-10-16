Число аварийных домов, которые срочно надо расселить, выросло в Омске до 60

Суд обязал мэрию расселить уже 60 аварийных домов в Омске. Как сообщает РБК Омск, в этих домах 1,88 тысячи квартир и комнат. Ровно год назад мэрия отчитывалась о 37 «судебных» домах.
В прошлом году мэрия расселила 907 помещений. В этом году – уже чуть более 1000 расселенных квартир.
Главная причина медленного расселения – нехватка денег. Из бюджета Омска в этом году на ликвидацию аварийного жилья выделили 787 млн рублей. На эти деньги нужно купить омичам новые квартиры или выплатить компенсации. В результате в этом году мэрия смогла полностью исполнить пять судебных решений (годом ранее – семь).
Список «судебных» домов:
- 50 лет Профсоюзов, 81, 85;
- 4-я Транспортная, 50;
- Магистральная, 47а;
- 3-й Разъезд, 29;
- Волжский, 5;
- Гризодубовой, 33;
- Энергетиков, 29а;
- Олега Кошевого, 24;
- 20 лет РККА, 21;
- 1-я Учхозная, 53;
- Новостройка, 25;
- Хлебная, 23;
- 2-я Совхозная, 60а;
- Волго-Донская, 4;
- Косенкова, 18, 20, 30, 64 (мкр. Береговой);
- территория ТПК, 12;
- Менжинского, 20;
- Иртышская, 35, 38, 40 (мкр. Береговой);
- Комбинатская, 3;
- переулок Комбинатский, 12, 14;
- Лесокомбинатская, 13 (мкр. Береговой);
- Молодогвардейская, 27;
- Маршала Жукова, 152;
- 6-я Западная, 3, 5;
- Инженерная, 120;
- Школьная, 5, 7 (мкр. Береговой);
- Пролетарская, 8;
- Днепровская, 44;
- Лесоперевалка, 5;
- проспект Королева, 4а;
- Минская, 5;
- 3-я Чередовая, 70;
- Деповская, 13;
- 10 лет Октября, 178/1;
- Крымская, 78, 78а;
- Южная, 105;
- 5-я Кировская, 83;
- Комбикормовый завод, 2;
- Тарская, 151а;
- 4-я Заречная, 11;
- Стальплощадка, 15а;
- 5-я Чередовая, 33а;
- 1-й переулок Воровского, 1, 2, 3;
- Остановочный пункт 2717, дом 10;
- Севастопольская, 2;
- Комсомольский городок, 5а;
- 1-я Тепловозная, 26;
- Раздольная, 14.