Число аварийных домов, которые срочно надо расселить, выросло в Омске до 60

Мэрия обязана предоставить жильцам 60 аварийных домов новое жилье.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Суд обязал мэрию расселить уже 60 аварийных домов в Омске. Как сообщает РБК Омск, в этих домах 1,88 тысячи квартир и комнат. Ровно год назад мэрия отчитывалась о 37 «судебных» домах.

В прошлом году мэрия расселила 907 помещений. В этом году – уже чуть более 1000 расселенных квартир.

Главная причина медленного расселения – нехватка денег. Из бюджета Омска в этом году на ликвидацию аварийного жилья выделили 787 млн рублей. На эти деньги нужно купить омичам новые квартиры или выплатить компенсации. В результате в этом году мэрия смогла полностью исполнить пять судебных решений (годом ранее – семь).

Список «судебных» домов: