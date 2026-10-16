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Число аварийных домов, которые срочно надо расселить, выросло в Омске до 60

Мэрия обязана предоставить жильцам 60 аварийных домов новое жилье.
аварийный дом, 4-я Заречная, 11

Суд обязал мэрию расселить уже 60 аварийных домов в Омске. Как сообщает РБК Омск, в этих домах 1,88 тысячи квартир и комнат. Ровно год назад мэрия отчитывалась о 37 «судебных» домах.

В прошлом году мэрия расселила 907 помещений. В этом году – уже чуть более 1000 расселенных квартир.

Главная причина медленного расселения – нехватка денег. Из бюджета Омска в этом году на ликвидацию аварийного жилья выделили 787 млн рублей. На эти деньги нужно купить омичам новые квартиры или выплатить компенсации. В результате в этом году мэрия смогла полностью исполнить пять судебных решений (годом ранее – семь).

Список «судебных» домов:

  • 50 лет Профсоюзов, 81, 85;
  • 4-я Транспортная, 50;
  • Магистральная, 47а;
  • 3-й Разъезд, 29;
  • Волжский, 5;
  • Гризодубовой, 33;
  • Энергетиков, 29а;
  • Олега Кошевого, 24;
  • 20 лет РККА, 21;
  • 1-я Учхозная, 53;
  • Новостройка, 25;
  • Хлебная, 23;
  • 2-я Совхозная, 60а;
  • Волго-Донская, 4;
  • Косенкова, 18, 20, 30, 64 (мкр. Береговой);
  • территория ТПК, 12;
  • Менжинского, 20;
  • Иртышская, 35, 38, 40 (мкр. Береговой);
  • Комбинатская, 3;
  • переулок Комбинатский, 12, 14;
  • Лесокомбинатская, 13 (мкр. Береговой);
  • Молодогвардейская, 27;
  • Маршала Жукова, 152;
  • 6-я Западная, 3, 5;
  • Инженерная, 120;
  • Школьная, 5, 7 (мкр. Береговой);
  • Пролетарская, 8;
  • Днепровская, 44;
  • Лесоперевалка, 5;
  • проспект Королева, 4а;
  • Минская, 5;
  • 3-я Чередовая, 70;
  • Деповская, 13;
  • 10 лет Октября, 178/1;
  • Крымская, 78, 78а;
  • Южная, 105;
  • 5-я Кировская, 83;
  • Комбикормовый завод, 2;
  • Тарская, 151а;
  • 4-я Заречная, 11;
  • Стальплощадка, 15а;
  • 5-я Чередовая, 33а;
  • 1-й переулок Воровского, 1, 2, 3;
  • Остановочный пункт 2717, дом 10;
  • Севастопольская, 2;
  • Комсомольский городок, 5а;
  • 1-я Тепловозная, 26;
  • Раздольная, 14.

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Число аварийных домов, которые срочно надо расселить, выросло в Омске до 60

Мэрия обязана предоставить жильцам 60 аварийных домов новое жилье.
аварийный дом, 4-я Заречная, 11

Суд обязал мэрию расселить уже 60 аварийных домов в Омске. Как сообщает РБК Омск, в этих домах 1,88 тысячи квартир и комнат. Ровно год назад мэрия отчитывалась о 37 «судебных» домах.

В прошлом году мэрия расселила 907 помещений. В этом году – уже чуть более 1000 расселенных квартир.

Главная причина медленного расселения – нехватка денег. Из бюджета Омска в этом году на ликвидацию аварийного жилья выделили 787 млн рублей. На эти деньги нужно купить омичам новые квартиры или выплатить компенсации. В результате в этом году мэрия смогла полностью исполнить пять судебных решений (годом ранее – семь).

Список «судебных» домов:

  • 50 лет Профсоюзов, 81, 85;
  • 4-я Транспортная, 50;
  • Магистральная, 47а;
  • 3-й Разъезд, 29;
  • Волжский, 5;
  • Гризодубовой, 33;
  • Энергетиков, 29а;
  • Олега Кошевого, 24;
  • 20 лет РККА, 21;
  • 1-я Учхозная, 53;
  • Новостройка, 25;
  • Хлебная, 23;
  • 2-я Совхозная, 60а;
  • Волго-Донская, 4;
  • Косенкова, 18, 20, 30, 64 (мкр. Береговой);
  • территория ТПК, 12;
  • Менжинского, 20;
  • Иртышская, 35, 38, 40 (мкр. Береговой);
  • Комбинатская, 3;
  • переулок Комбинатский, 12, 14;
  • Лесокомбинатская, 13 (мкр. Береговой);
  • Молодогвардейская, 27;
  • Маршала Жукова, 152;
  • 6-я Западная, 3, 5;
  • Инженерная, 120;
  • Школьная, 5, 7 (мкр. Береговой);
  • Пролетарская, 8;
  • Днепровская, 44;
  • Лесоперевалка, 5;
  • проспект Королева, 4а;
  • Минская, 5;
  • 3-я Чередовая, 70;
  • Деповская, 13;
  • 10 лет Октября, 178/1;
  • Крымская, 78, 78а;
  • Южная, 105;
  • 5-я Кировская, 83;
  • Комбикормовый завод, 2;
  • Тарская, 151а;
  • 4-я Заречная, 11;
  • Стальплощадка, 15а;
  • 5-я Чередовая, 33а;
  • 1-й переулок Воровского, 1, 2, 3;
  • Остановочный пункт 2717, дом 10;
  • Севастопольская, 2;
  • Комсомольский городок, 5а;
  • 1-я Тепловозная, 26;
  • Раздольная, 14.
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Рубрика - Общество