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В Ленинском округе Омска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за критического состояния многоквартирного дома по адресу: улица Молодогвардейская, 27. Соответствующее постановление городская администрация приняла 16 ноября – с этого дня особый режим начал действовать на территории самого здания и в радиусе 10 метров от него.

– Признать ситуацию, сложившуюся в связи с недостатками строительных конструкций и элементов здания многоквартирного дома 27 по улице Молодогвардейской в Ленинском административном округе города Омска, в результате которых нарушены условия жизнедеятельности граждан, чрезвычайной ситуацией, – указано в документе.

До 19 ноября каждого собственника и нанимателя должны персонально предупредить о масштабах угрозы. Для эвакуации людей муниципалитету поручено выделить автобусы, которые доставят горожан в пункт временного размещения. Завершить расселение жильцов необходимо к 20 ноября – начиная с этой даты коммунальным службам рекомендовано отрезать пятиэтажку от электричества, водоснабжения и отопления.

Отметим, что панельный дом № 27 на 102 квартиры ввели в эксплуатацию в 1968 году. Весной 2024 года на одной из стен здания образовалась глубокая трещина, после чего специалисты установили там сигнальные маячки, а вскоре объект признали аварийным и подлежащим сносу. В апреле 2025 года суд обязал власти расселить опасную постройку.