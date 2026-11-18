Изображение создано при помощи ИИ

В России продолжают обсуждать законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов и сенаторов, которым предлагается ограничить некоторым клиентам банков внесение наличных и получение переводов от других граждан суммой до 30 тыс. рублей рублей в месяц.

Защита от дропперов

Предполагается, что эта мера усилит защиту от мошенничества, в первую очередь от так называемого дропперства. Напомним, что дропом называют человека, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.

Авторы законопроекта подчеркивают, что ограничения коснутся не всех клиентов, а только тех, кого банк сочтет причастными к совершению подозрительных действий. Признаки подозрительных операций будет определять ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом. В январе 2026 года Банк России с 6 до 12 пунктов расширил список признаков мошеннических схем. Среди них значатся:

нетипичная для клиента операция – например, по сумме, периодичности или времени ее совершения;

наличие информации от сторонних организаций (например, операторов связи), свидетельствующей о риске мошенничества. Это может быть нехарактерная для человека телефонная активность с номера, который используется им для обслуживания в банке, рост числа входящих СМС-сообщений от неизвестных адресатов, в том числе в мессенджерах.

за 48 часов до перевода произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на Госуслугах; на устройстве клиента (смартфоне или компьютере), которое используется для переводов, обнаружены указывающие на риск мошенничества факторы (например, наличие вредоносного программного обеспечения).

перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, при условии, что такой операции менее чем за 24 часа предшествовал перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму более 200 тыс. рублей.

При выявлении подозрительной активности банк автоматически установит лимит на переводы сроком на год. При этом клиента известят о введенных ограничениях не позднее следующего рабочего дня. Клиент может направить в банк обращение с документами, подтверждающими законность операций. Если банк сочтет аргументы убедительными, то ограничения отменят. Если нет – придется обращаться в суд. Но при этом нужно учитывать, что если в течение трех лет после отмены ограничений ЦБ вновь увидит подозрительные операции, срок увеличат до двух лет.

Бить по всей схеме

Критики законопроекта, как правило, указывают на риск того, что ограничения могут коснуться и добросовестных граждан до выяснения всех обстоятельств. Финансовые эксперты видят и другие недостатки документа. Так, известный омский экономист, заведующий кафедрой «Финансовый учет» омского филиала Финансового университета при правительстве РФ Сергей Евсеенко назвал предложенные ограничения «полумерой».

Фото: Омский филиал Финуниверситета

– Мошенничество приобрело такой размах, что уже стало настоящим экономическим оружием. Бороться с этим явлением нужно всерьез, и бить не по одному звену цепочки, которым является дропперство, а по всей схеме, существование которой возможно только при наличии теневой экономики. Нужно придумать рабочие механизмы, которые сделают обналичивание украденных у наших граждан средств, последующий перевод их в криптовалюту и вывод за границу невозможными в принципе, – пояснил свою мысль Евсеенко.

Найдут обход

По мнению экономиста, временные лимиты на денежные переводы слабое препятствие для мошенников, и они очень быстро придумают обходные пути. Например, начнут открывать счета в нескольких банках. Проконтролировать же все финансово-кредитные организации сегодня крайне затруднительно, ведь в России насчитывается (по состоянию на 1 октября) порядка 300 действующих коммерческих банков.

– Я не понимаю, зачем их столько. Большинство из них ни к реальной экономике, ни к сбережениям населения никакого отношения не имеют и депозитами вообще не занимаются. Собственные карты при этом выпускают, и деньги туда-сюда гоняют. Такие банки всегда будут заинтересованы в новых клиентах, и усиленно проверять их на причастность к дропперству вряд ли станут. Дропы они, или нет – пойди докажи. Думаю, мы еще увидим дискуссии в прессе, в ходе которых эксперты будут доказывать неразумность ограничений суммы переводов, поскольку это может подорвать банковскую систему, нарушить права граждан и тому подобное. Так что судьба у нового законопроекта не слишком радужная, ведь лоббистских возможностей у банков хватает, – спрогнозировал Сергей Евсеенко.

Экономист считает, что для российской экономики было бы вполне достаточно пары десятков сильных коммерческих банков, действия которых ЦБ мог бы действительно эффективно контролировать. В том числе с применением новых технических средств. Например, что-то типа спам-фильтра с использованием ИИ.

– Операторов сотовой связи заставили обратить внимание на проблему массовых мошеннических звонков, и у них сразу нашлась возможность установки специальных спам-фильтров. В результате мне, например, уже год не только мошенники не звонят, но и назойливая реклама практически перестала поступать. Вот и в банковской сфере нужно придумать нечто подобное. Может быть, задействовав возможности искусственного интеллекта, – сказал эксперт.

Изображение создано при помощи ИИ

Добавим, что борьбой с мошенничеством, и в частности с дропперством, российские законодатели озадачились не вчера. Так, в Уголовном кодексе РФ есть статья № 187 «Неправомерный оборот средств», предусматривающая материальную и уголовную ответственность за дропперство. Она предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. За передачу карты можно попасть в колонию на три года, а за передачу чужого счета – на шесть лет. Несмотря на строгость наказания количество желающих заработать легкие деньги с помощью мошеннических схем в стране огромно. В июле прошлого года замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщал, что в России около 2 млн дропов.