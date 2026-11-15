В Омской области мать с сыном крупно «прогорели» на акциях

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За минувшие сутки в дежурные части полиции Омской области поступило 1097 сообщений о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбуждено 15 уголовных дел, сообщили правоохранители региона.

Одно из них – о мошенничестве. В отдел полиции № 2 обратился 23-летний житель деревни Зеленое Поле. Его мать познакомилась в интернете с мужчиной, который рассказал о прибыли от торговли акциями. Женщина установила приложение для торговли и внесла на депозит общие с сыном деньги. В течение месяца они совершали сделки купли-продажи, а при попытке вывести средства потеряли 325 тысяч рублей.

Помимо этого, инспекторы ГИБДД за сутки составили 524 административных материала за нарушение ПДД. За рулем в состоянии опьянения попались 17 человек. Кроме того, в регионе зарегистрировано 16 ДТП: в них 8 человек получили травмы, 3 погибли.