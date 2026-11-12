Оператор связи «прокатил» омича на 240 тысяч, пропустив звонок мошенников

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Прокуратура Кировского округа Омска в ходе проверки соблюдения законодательства о связи установила, что в ноябре 2026 года один из операторов мобильной связи пропустил в свою сеть вызов из-за границы с подменным номером, оформленным по российской нумерации.

Из-за действий мошенников, использовавших мобильную связь, житель региона лишился свыше 240 тыс. рублей: деньги он перевел на так называемый «безопасный счет». По этому случаю правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Проверка показала, что у оператора имелась техническая возможность заблокировать услуги связи и не допустить преступления. Поэтому надзорное ведомство вынесло постановление о возбуждении административного дела по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ – о неисполнении оператором обязанности прекратить оказание услуг связи и пропуск трафика в свою сеть.

Солнцевский районный суд Москвы признал компанию виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа на сумму 600 тысяч рублей.