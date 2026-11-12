Омичи пожаловались на странный гул в небе во время беспилотной опасности

Omskinform.ru

Во время вчерашней беспилотной опасности в Омске жители слышали в небе странный гул. Звук не стихал более 30 минут. Как сообщают горожане в соцсетях, звук доносился сверху и звучал объемно.

Напомним, режим беспилотной опасности объявили в Омской области около 15:36. Он действовал более 8 часов. Это была самая масштабная атака за всю историю нападений дронов на регион.

Как сообщил сегодня губернатор, при атаке беспилотников в Омске пострадал один человек.