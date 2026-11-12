Жители омской многоэтажки не смогли попасть в укрытие от беспилотников

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В Омске собственники квартир дома № 13 в микрорайоне Авиагородок столкнулись с проблемой доступа в подвальное помещение, когда 11 ноября в регионе действовал режим беспилотной опасности. На это пожаловались горожане в соцсетях.

По словам омичей, дверь в подвал оказалась заперта, а ключи в управляющей компании «Левобережье» получить не удалось. Ситуацию усугубила коммунальная авария: незадолго до объявления тревоги в помещении прорвало канализацию. Одна из жительниц выложила видео с запертой дверью и пожаловалась на резкий неприятный запах. Представитель УК в общедомовом чате попросил людей не паниковать, держаться подальше от окон и выполнять официальные указания.

– Сотрудники управляющей компании не являются военнообязанными, они простые граждане, как любой собственник многоквартирного дома. В случае объявления чрезвычайной ситуации они так же, как и вы, должны следовать правилам безопасности, – говорится в сообщении организации.

В мэрии ранее разъясняли, что подвалы многоэтажек могут служить временным укрытием при соблюдении установленных требований. Свободный вход в такие помещения запрещен, но запасные ключи должны храниться так, чтобы при угрозе жильцы могли быстро попасть внутрь – например, у сотрудника УК или у собственника, выбранного на общем собрании. Официальный статус подвала дома № 13 пока не подтвержден, неизвестно и о том, подавали ли жильцы обращения в надзорные ведомства. Напомним, 11 ноября режим беспилотной опасности в Омской области продлился свыше восьми часов: на это время приостанавливали работу аэропорта, а культурные мероприятия отменяли или переносили.