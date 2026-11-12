Потребовалось две недели: парфюмеры «сварили» аромат Омска

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В Омске открылся IX «Фестиваль идей – интерьеры улиц». Главная тема в этом году – «Пять чувств. Один город».

Мероприятие ориентировано на развитие городских общественных пространств и налаживание связей между дизайнерами и поставщиками. К участию присоединились архитекторы, представители бизнеса, сотрудники органов власти региона, а также студенты, обучающиеся по профильным специальностям. В программе форума уже начала работу выставка предметного дизайна «О! ПРЕДМЕТ». Каждый из дней организаторы отвели одному из чувств, предлагая гостям не просто взглянуть на Омск, но и прочувствовать его.

Открытие форума посвятили обонянию: участникам представили парфюмерную композицию, созданную специально для города. По замыслу авторов, Омск сочетает в себе суровость сибирской территории и одновременно теплоту и щедрость, а сам аромат призван передать этот характер. В композиции соединены сила и красота, фактурность и гармония. Начальные ноты – пряный шафран и солнечный итальянский мандарин, символизирующие пробуждение. Сердце аромата составили утонченный китайский османтус и нежная фиалка, отсылающие к красоте старинных улиц. Основная нота – бессмертник, а завершают композицию бархатистая замша, кедр и пачули, создающие ощущение уюта и покоя, тогда как мускус и ваниль оставляют теплый шлейф. Работа над ароматом, по словам его создателей, заняла порядка 14 дней.

В аромате его авторы попытались отразить характер города. По их словам, Омск – это город, где сила встречается с красотой.

Помимо презентации парфюма, в первый день прошла панельная дискуссия о том, из чего формируется эмоциональная связь человека с городом и можно ли создать пространство, которое будет не только комфортным, но и живым, узнаваемым и запоминающимся. Кроме того, состоялась лекция-встреча с президентом Межрегионального союза дизайнеров интерьера и основателем международной выставки «Русский дом. Креативные регионы» Андреем Радаевым.