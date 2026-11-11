Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении БПЛА над Омской областью

Над Омской областью и еще 10 регионами сбили 85 беспилотников.
Беспилотник

Министерство обороны России заявило об отражении массированной атаки беспилотников в течение дня 11 ноября. С 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских летательных аппаратов.

Воздушные цели были ликвидированы над территориями 11 регионов страны, включая Омскую область. Под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Кировская и Ростовская области, Пермский край, Башкортостан, Удмуртия и акватория Черного моря.

Отметим, что беспилотная опасность действовала в Омской области более восьми часов.

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·Происшествия·Мария Филимонова

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении БПЛА над Омской областью

Над Омской областью и еще 10 регионами сбили 85 беспилотников.
Беспилотник

Министерство обороны России заявило об отражении массированной атаки беспилотников в течение дня 11 ноября. С 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских летательных аппаратов.

Воздушные цели были ликвидированы над территориями 11 регионов страны, включая Омскую область. Под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Кировская и Ростовская области, Пермский край, Башкортостан, Удмуртия и акватория Черного моря.

Отметим, что беспилотная опасность действовала в Омской области более восьми часов.

1550
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Рубрика - Происшествия