Омск-информ
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·Спорт·Мария Филимонова

Участников соревнований по фигурному катанию эвакуировали в подвал омской гостиницы

Спортсмены и тренеры находятся в укрытии несколько часов.
Фигурное катание

Фигуристы и тренеры, приехавшие в Омск для участия в этапе юниорского Гран-при России, находятся в подвальном помещении отеля. По информации «РИА Новости», они остаются в укрытии уже более двух часов.

– Спортсменам, тренерам и официальным лицам было предложено переждать налет в подвале отеля. Большая часть участников все еще остаются там уже порядка двух часов, – сообщает источник.

Ранее на спортивном комплексе «G-Drive Арена» отменили запланированные на сегодня выступления. Из-за введенного в регионе режима угрозы атаки БПЛА не состоялись соревнования в ритм-танце и короткая программа у юношей.

Организаторы соревнований скорректировали график турнира и обнародовали обновленное расписание стартов.

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·Спорт·Мария Филимонова

Участников соревнований по фигурному катанию эвакуировали в подвал омской гостиницы

Спортсмены и тренеры находятся в укрытии несколько часов.
Фигурное катание

Фигуристы и тренеры, приехавшие в Омск для участия в этапе юниорского Гран-при России, находятся в подвальном помещении отеля. По информации «РИА Новости», они остаются в укрытии уже более двух часов.

– Спортсменам, тренерам и официальным лицам было предложено переждать налет в подвале отеля. Большая часть участников все еще остаются там уже порядка двух часов, – сообщает источник.

Ранее на спортивном комплексе «G-Drive Арена» отменили запланированные на сегодня выступления. Из-за введенного в регионе режима угрозы атаки БПЛА не состоялись соревнования в ритм-танце и короткая программа у юношей.

Организаторы соревнований скорректировали график турнира и обнародовали обновленное расписание стартов.

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Рубрика - Спорт