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·Спорт·Мария Филимонова

Атака БПЛА сдвинула график соревнований фигуристов в Омске

Организаторы распределили все отмененные 11 ноября старты фигуристов на четверг и пятницу.
Фигурное катание

Организаторы всероссийских соревнований по фигурному катанию среди юниоров «Сердце Сибири» утвердили новое расписание турнира. Все старты, запланированные на 11 ноября, не состоялись в целях безопасности и были перераспределены на два последующих дня.

Соревнования пройдут на льду «G-Drive Арены» по следующему графику:

12 ноября (четверг):

  • 12:00 – Танцы на льду (ритм-танец);
  • 14:00 – Пары (короткая программа);
  • 15:00 – Девушки (короткая программа);
  • 17:35 – Юноши (короткая программа);
  • 20:10 – Танцы на льду (произвольный танец);
  • 22:10 – Пары (произвольная программа).

13 ноября (пятница):

  • 12:45 – Девушки (произвольная программа);
  • 15:45 – Юноши (произвольная программа).

Награждение победителей и призеров будет проходить сразу по окончании каждого вида программы.

Напомним, ранее сегодня из-за режима беспилотной опасности в Омской области «G-Drive Арену» эвакуировали, а стартовый день этапа Гран-при и юниорских соревнований был сорван.

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Атака БПЛА сдвинула график соревнований фигуристов в Омске

Организаторы распределили все отмененные 11 ноября старты фигуристов на четверг и пятницу.
Фигурное катание

Организаторы всероссийских соревнований по фигурному катанию среди юниоров «Сердце Сибири» утвердили новое расписание турнира. Все старты, запланированные на 11 ноября, не состоялись в целях безопасности и были перераспределены на два последующих дня.

Соревнования пройдут на льду «G-Drive Арены» по следующему графику:

12 ноября (четверг):

  • 12:00 – Танцы на льду (ритм-танец);
  • 14:00 – Пары (короткая программа);
  • 15:00 – Девушки (короткая программа);
  • 17:35 – Юноши (короткая программа);
  • 20:10 – Танцы на льду (произвольный танец);
  • 22:10 – Пары (произвольная программа).

13 ноября (пятница):

  • 12:45 – Девушки (произвольная программа);
  • 15:45 – Юноши (произвольная программа).

Награждение победителей и призеров будет проходить сразу по окончании каждого вида программы.

Напомним, ранее сегодня из-за режима беспилотной опасности в Омской области «G-Drive Арену» эвакуировали, а стартовый день этапа Гран-при и юниорских соревнований был сорван.

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Рубрика - Спорт