Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

Экстренные службы Омской области переведены в повышенную готовность из-за БПЛА

Силы ПВО продолжают отражать атаку.
Беспилотник, БПЛА

Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал текущую ситуацию в регионе. По его словам, средства противовоздушной обороны Министерства обороны России продолжают отражать угрозу и уничтожать БПЛА.

В связи с происходящим все экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

– ПВО Минобороны России продолжает сбивать вражеские БПЛА. Все экстренные службы Омской области работают в режиме повышенной готовности, – сообщил Хоценко.

Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и при обнаружении любых подозрительных объектов или ситуаций незамедлительно обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Отметим, что режим беспилотной опасности в Омской области действует уже более пяти часов.

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·Происшествия·Мария Филимонова

Экстренные службы Омской области переведены в повышенную готовность из-за БПЛА

Силы ПВО продолжают отражать атаку.
Беспилотник, БПЛА

Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал текущую ситуацию в регионе. По его словам, средства противовоздушной обороны Министерства обороны России продолжают отражать угрозу и уничтожать БПЛА.

В связи с происходящим все экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

– ПВО Минобороны России продолжает сбивать вражеские БПЛА. Все экстренные службы Омской области работают в режиме повышенной готовности, – сообщил Хоценко.

Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и при обнаружении любых подозрительных объектов или ситуаций незамедлительно обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Отметим, что режим беспилотной опасности в Омской области действует уже более пяти часов.

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Рубрика - Происшествия