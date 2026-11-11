Омск-информ
Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

Во время атаки БПЛА в Омске перестал работать сайт аэропорта

Сбой фиксируют второй раз за месяц.
аэропрт

В работе официального сайта аэропорта Омск-Центральный зафиксирован сбой. При попытке перейти на страницу в различных браузерах отображается уведомление о невозможности установить соединение.

Сбой совпал с действующим в регионе режимом опасности атаки БПЛА. Ранее аэропорт временно приостановил прием и отправку воздушных судов.

Из-за введенных ограничений задерживается прибытие вечерних рейсов из Сургута, Ханты-Мансийска и Новосибирска. Прилет рейса из Шарм-эш-Шейха по-прежнему запланирован на 23:30.

Отметим, что это повторный случай сбоя в работе сайта аэропорта за текущий месяц. В прошлый раз сервис не работал 2 ноября.

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·Происшествия·Мария Филимонова

Во время атаки БПЛА в Омске перестал работать сайт аэропорта

Сбой фиксируют второй раз за месяц.
аэропрт

В работе официального сайта аэропорта Омск-Центральный зафиксирован сбой. При попытке перейти на страницу в различных браузерах отображается уведомление о невозможности установить соединение.

Сбой совпал с действующим в регионе режимом опасности атаки БПЛА. Ранее аэропорт временно приостановил прием и отправку воздушных судов.

Из-за введенных ограничений задерживается прибытие вечерних рейсов из Сургута, Ханты-Мансийска и Новосибирска. Прилет рейса из Шарм-эш-Шейха по-прежнему запланирован на 23:30.

Отметим, что это повторный случай сбоя в работе сайта аэропорта за текущий месяц. В прошлый раз сервис не работал 2 ноября.

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Рубрика - Происшествия