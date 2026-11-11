Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Происшествия·Мария Филимонова

Самая масштабная атака: в Омской области отменили беспилотную опасность

Об этом сообщил губернатор.
беспилотник

В Омской области отменили беспилотную опасность. Об отбое сообщил губернатор Виталий Хоценко в своих соцсетях.

– Отбой беспилотной опасности, – написал глава региона. - Спасибо бойцам ПВО Минобороны России, военным, сотрудникам оперативных служб, пожарным и всем, кто обеспечивал безопасность наших жителей.

Режим беспилотной опасности действовал в Омской области более 8 часов. Это самая масштабная атака за всю историю нападений дронов на регион. В Омском аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. В городе эвакуировали «G-Drive Арену», где сорвался стартовый день этапа Гран-при России по фигурному катанию, а также отменили все театральные постановки.

Все экстренные службы Омской области работали в режиме повышенной готовности. О пострадавших не сообщалось.

2462

Читайте также

·Происшествия·Мария Филимонова

Самая масштабная атака: в Омской области отменили беспилотную опасность

Об этом сообщил губернатор.
беспилотник

В Омской области отменили беспилотную опасность. Об отбое сообщил губернатор Виталий Хоценко в своих соцсетях.

– Отбой беспилотной опасности, – написал глава региона. - Спасибо бойцам ПВО Минобороны России, военным, сотрудникам оперативных служб, пожарным и всем, кто обеспечивал безопасность наших жителей.

Режим беспилотной опасности действовал в Омской области более 8 часов. Это самая масштабная атака за всю историю нападений дронов на регион. В Омском аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. В городе эвакуировали «G-Drive Арену», где сорвался стартовый день этапа Гран-при России по фигурному катанию, а также отменили все театральные постановки.

Все экстренные службы Омской области работали в режиме повышенной готовности. О пострадавших не сообщалось.

2462
Больше по тегу - #Отбой беспилотной опасности
Рубрика - Происшествия