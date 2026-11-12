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·Общество·Андрей Андреев

Омские писатели получили премию Достоевского

В Омске вручили премию имени Достоевского, впервые отметив детских авторов.
писатель

В Омске подвели итоги Литературной премии имени Ф.М. Достоевского. Эта ежегодная награда зародилась еще в 1997 году благодаря омскому писателю Александру Лейферу. В этом году награды победителям вручил заместитель мэра Владимир Куприянов.

В номинации «Проза» победил Анатолий Агеенко с романом «Русские люди». В номинации «Поэзия» главную награду получил Александр Бекишев за сборник стихов «Я осколок ХХ века».

За произведения для детской и семейной аудитории в этом году впервые отметили:

  • Янину Анищенко — за «Сказку Северного озера»;
  • Наталью Кускову — за сборник стихов «Прогулка»;
  • Зульфию Абишову — за повесть «Классные истории нашего класса».

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·Общество·Андрей Андреев

Омские писатели получили премию Достоевского

В Омске вручили премию имени Достоевского, впервые отметив детских авторов.
писатель

В Омске подвели итоги Литературной премии имени Ф.М. Достоевского. Эта ежегодная награда зародилась еще в 1997 году благодаря омскому писателю Александру Лейферу. В этом году награды победителям вручил заместитель мэра Владимир Куприянов.

В номинации «Проза» победил Анатолий Агеенко с романом «Русские люди». В номинации «Поэзия» главную награду получил Александр Бекишев за сборник стихов «Я осколок ХХ века».

За произведения для детской и семейной аудитории в этом году впервые отметили:

  • Янину Анищенко — за «Сказку Северного озера»;
  • Наталью Кускову — за сборник стихов «Прогулка»;
  • Зульфию Абишову — за повесть «Классные истории нашего класса».
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Рубрика - Общество