Для выдающихся россиянок выступили известные артисты.
В понедельник, 2 декабря, в Концертном зале «МОСКВА» торжественно наградили лауреатов Национальной премии «Женщины России – 2024». Премия предназначена для выявления, поддержки и поощрения женщин, добившихся впечатляющих результатов в различных областях.
Победительниц выбрали в таких направлениях, как «регионы», «Донбасс», «спецоперация», «благотворительность», «образование», «бизнес», «наука», «медицина», «сельское хозяйство», «искусство», «медиа», «спорт» и другие. Всего было 17 номинаций.
На церемонии награждения для победительниц выступили Олег Газманов, Дмитрий Маликов, Алсу, Игорь Жижикин, Ани Лорак, Татьяна Куртукова и другие артисты.
Отметим, что меценатом Национальной премии «Женщины России» является известный предприниматель, основатель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин.