Деньги из бюджета региона решили не направлять на подобные цели.

Накануне, 15 августа, исполняющий обязанности председателя правительства Омской области Рустам Мингазов подписал документ, согласно которому в очередной раз приостановили действие постановления от 25 июня 2008 года «Об учреждении премии «За успехи в юридической науке и практике».

Присуждение этой премии приурочили к Дню юриста. Ее получают лауреаты номинаций «За формирование правовой культуры и институтов гражданского общества», «За успехи в юридической науке и образовании» (имени В. Н. Скобелкина), «За обеспечение верховенства закона в правоприменительной практике» и «За безупречное служение идее права и справедливости».

Это уже не в первый раз, когда премию отменили. Такое происходило в последние годы, когда губернатором региона был Леонид Полежаев. После чего премии не было в 2011-м, с 2015 по 2018 годы, в 2022 и 2023 годах. В 2017 году экс-губернатор Виктор Назаров рассказывал, что подобным образом бюджет региона экономит около 500 тыс. рублей.