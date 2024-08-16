Омск-Информ
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·Общество

Деньги из бюджета региона решили не направлять на подобные цели.

Накануне, 15 августа, исполняющий обязанности председателя правительства Омской области Рустам Мингазов подписал документ, согласно которому в очередной раз приостановили действие постановления от 25 июня 2008 года «Об учреждении премии «За успехи в юридической науке и практике».

Присуждение этой премии приурочили к Дню юриста. Ее получают лауреаты номинаций «За формирование правовой культуры и институтов гражданского общества», «За успехи в юридической науке и образовании» (имени В. Н. Скобелкина), «За обеспечение верховенства закона в правоприменительной практике» и «За безупречное служение идее права и справедливости».

Это уже не в первый раз, когда премию отменили. Такое происходило в последние годы, когда губернатором региона был Леонид Полежаев. После чего премии не было в 2011-м, с 2015 по 2018 годы, в 2022 и 2023 годах. В 2017 году экс-губернатор Виктор Назаров рассказывал, что подобным образом бюджет региона экономит около 500 тыс. рублей.

·Общество

Деньги из бюджета региона решили не направлять на подобные цели.

Накануне, 15 августа, исполняющий обязанности председателя правительства Омской области Рустам Мингазов подписал документ, согласно которому в очередной раз приостановили действие постановления от 25 июня 2008 года «Об учреждении премии «За успехи в юридической науке и практике».

Присуждение этой премии приурочили к Дню юриста. Ее получают лауреаты номинаций «За формирование правовой культуры и институтов гражданского общества», «За успехи в юридической науке и образовании» (имени В. Н. Скобелкина), «За обеспечение верховенства закона в правоприменительной практике» и «За безупречное служение идее права и справедливости».

Это уже не в первый раз, когда премию отменили. Такое происходило в последние годы, когда губернатором региона был Леонид Полежаев. После чего премии не было в 2011-м, с 2015 по 2018 годы, в 2022 и 2023 годах. В 2017 году экс-губернатор Виктор Назаров рассказывал, что подобным образом бюджет региона экономит около 500 тыс. рублей.