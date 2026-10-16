Мошенники звонят омичам от имени водоканала и навязывают замену счетчиков

Омичам напоминают, что поверку счетчиков можно заказать только в аккредитованных организациях.

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В Омский водоканал стали массово обращаться жители города с вопросом о том, какие организации имеют право проводить поверку и установку приборов учета холодной воды. Поводом для беспокойства горожан послужила навязчивая реклама от различных фирм, распространяемая по телефону, через листовки в почтовых ящиках и объявления на подъездных стендах.

Особую тревогу вызывает то, что работники таких компаний нередко называют себя представителями ресурсоснабжающей организации. Ссылаясь на это, незнакомцы уговаривают омичей впустить их в квартиру для осмотра водомера. После проверки, как правило, выясняется, что прибор неисправен, и жильцу предлагают заменить его, ссылаясь на поправки в законодательстве. При этом стоимость замены превышает цену обычной поверки, что и является целью подобных визитов.

– Поверка счетчиков – это обязанность их владельцев. Срок службы прибора учета указывается в паспорте, а также в каждой квитанции за холодную воду и водоотведение. Кроме того, Омский водоканал рассылает адресные уведомления вместе с квитанцией, в которых напоминает потребителю о поверке счетчиков. Для индивидуальных приборов учета воды интервал поверки составляет от четырех до шести лет. Обычно производители гарантируют работу счетчика в течение двух межповерочных интервалов», – рассказывает коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.

Когда межповерочный интервал подходит к концу, владелец счетчика вправе выбрать любую аккредитованную компанию, включая Омский водоканал. Оформить заявку можно в офисах обслуживания, сервисном центре либо через раздел «Услуги» на официальном сайте организации. После согласования времени визита специалисты выполнят поверку за 10–15 минут. Если прибор покажет отклонения в работе счетного механизма на 10–15 % в большую или меньшую сторону, его признают неисправным и потребуется замена, а деньги за поверку в таком случае не взимаются.