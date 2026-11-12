Омичей решили наказывать за просрочку поверки счетчиков

Фото: Omskinform.ru

В ноябре 2026 года Минстрой России опубликовал официальные разъяснения о финансовой ответственности жильцов за приборы учета. Согласно новым правилам, пропуск срока поверки даже на один день приведет к тому, что начисления за воду и электроэнергию будут рассчитываться не по фактическому потреблению, а по нормативу, что существенно увеличит суммы в квитанциях.

Отдельно ведомство прояснило ситуацию с общедомовыми приборами учета (ОДПУ). Ресурсоснабжающие организации, включая водоканалы и электросети, больше не вправе отказывать управляющей компании в установке или замене такого счетчика. Договор заключается УК на основании решения общего собрания собственников, а потраченные на замену средства можно вернуть равными долями на протяжении пяти лет. От исправности ОДПУ напрямую зависят расчеты за содержание дома и общедомовые нужды.

Для индивидуальных приборов учета (ИПУ) требования остаются жесткими. Когда межповерочный интервал истекает, счетчик юридически признается недействительным, даже если продолжает работать. Первые три месяца плату начисляют по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. Вместе с тем при просроченной поверке и последующем вызове мастера, подтвердившего исправность прибора без демонтажа, гражданин сможет добиться перерасчета по реальным показаниям за весь пропущенный период.

Показания большинства счетчиков необходимо передавать до 25-го числа каждого месяца; исключение составляют «умные» электросчетчики, отправляющие данные автоматически. При пропуске срока сначала начислят плату «по среднему», а потом по нормативу, что невыгодно потребителю. В Минстрое также опровергли слухи о едином цифровом сервисе передачи данных для всех россиян в 2026 году: способ зависит от управляющей компании или поставщика услуг. Ранее омичам напоминали, что под видом сотрудников ресурсоснабжающей организации неизвестные предлагают заменить исправные приборы учета.