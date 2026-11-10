Жалобы омичей на порывы теплосетей дошли до Генпрокуратуры

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Жители Омска добились ремонта изношенных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на улицах Серова и Орджоникидзе после личного приема у заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева. О восстановлении прав горожан в сфере ЖКХ сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Люди пожаловались на ненадлежащее содержание коммуникаций. По указанию Сергея Зайцева областная прокуратура сразу начала проверку. Выяснилось, что из-за ветхости труб на этих участках случались порывы, и потребители оставались без коммунальных ресурсов. Руководителю обслуживающей организации внесли представление и добились его немедленного рассмотрения.

Двух должностных лиц ресурсоснабжающей компании привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ – за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Ветхие участки общей протяженностью 800 метров заменили, а также смонтировали две новые тепловые камеры. Благодаря этим мерам омичи теперь получают коммунальные услуги бесперебойно и качественно.