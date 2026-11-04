Омские писатели получат по 50 тысяч за победу в премии Достоевского

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В Омске подвели итоги ежегодной литературной премии имени Ф. М. Достоевского за 2026 год – награды вручат в двух номинациях. Соответствующее распоряжение администрации города № 247-р от 2 ноября опубликовано на официальном портале мэрии.

В номинации «Проза» победителем назван Анатолий Агеенко, лучшим в номинации «Поэзия» признан Александр Бекишев. Оба лауреата удостоятся дипломов и денежных выплат – каждому перечислят 50 000 рублей. Финансирование предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры».

Помимо победителей, дипломами участников отметили еще трех литераторов – Зульфию Абишову, Янину Анищенко и Наталью Кускову.

Премия имени Ф. М. Достоевского присуждается в Омске ежегодно и призвана отмечать наиболее яркие произведения, созданные в прозе и поэзии.