Концерты, кино и игры: где в Омске отметить День народного единства

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В Омске подготовили масштабную программу ко Дню народного единства. Основная часть праздничных событий запланирована на период с 3 по 7 ноября.

Во вторник, 3 ноября, в 12:00 в КДЦ имени Свердлова начнется патриотический час. В 15:00 омичей ждут на концерте в Омской филармонии и мастер-классе по гитаре в ДШИ № 19. В 18:00 концертные программы стартуют в центрах «Береговой» и «Меридиан».

Кроме того, 3 и 4 ноября в «Доме кино» будет проходить фестиваль «Своя Земля», а в 11 муниципальных библиотеках организуют показы фильмов об освоении Прииртышья.

Праздничные мероприятия продолжатся и после 4 ноября. Так, 5 ноября в 13:00 в библиотеке на улице Стальского состоится интеллектуальная игра, а в 14:00 начнется программа в центре «Звездный». Завершится праздничный цикл 7 ноября в 17:00 концертом в центре досуга «Современник».