«Никогда с таким не сталкивался»: омичи до слез растрогали популярного блогера

Фото: instagram.com*/faust21century

В Омске состоялся концерт-лекция врача-психиатра, психотерапевта и тру-крайм блогера Василия Бейнаровича, известного под псевдонимом Фауст XXI века. Выступление на тему «Как не воспитать серийного убийцу» прошло в субботу, 31 октября.

Блогер признался в социальных сетях, что теплый прием омичей растрогал его до слез. По окончании двухчасовой лекции о детской безопасности весь зал аплодировал стоя.

– Омск меня тронул до слез. После финального монолога люди начали вставать, и я подумал про себя: «Наверное, поздно, люди спешат, все-таки лекция идет два часа». Но я ошибся. Весь зал встал, никто не уходил, и все аплодировали. Я никогда с таким не сталкивался, да и я не какой-то там великий, заслуженный актер, просто Василий. И этот теплый прием прямо проник в душу и сердце, – отметил Фауст.

После концерта автор провел небольшую автограф-сессию, пообщался с омичами и принял памятные подарки.