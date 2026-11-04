В Омске закрыли музей в Тарских воротах

Omskinform.ru

Музей, работавший в Тарских воротах с начала 1990-х, закрыли. Вход в помещение перекрыт металлическим листом с табличкой, на которой размещены фотографии и история музея, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель». Экспозицию и имущество из ворот вывезли.

Музей вело Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Организация судилась с мэрией за право собственности на Тарские ворота, ссылаясь на участие в их восстановлении и многолетнее использование помещения. Суды в иске отказали.

В 2026 году ворота оформили в муниципальную собственность и передали историко-культурному комплексу «Омская крепость». ВООПИК обязали освободить помещение до 12 октября.

В теперь уже закрытом музее проводили экскурсии по истории Омской крепости. Что будет с помещением дальше, неизвестно. Ранее Тарские ворота планировали включить в экскурсионный маршрут «Омской крепости».