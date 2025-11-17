Арбитражный суд Омской области поставил точку в поисках хозяев Тарских ворот

В прениях стороны подвели итоги судебного следствия каждая со своих позиций: со стороны истца – ВООПИиК, со стороны ответчика – администрации города Омска.

Сегодня, 17 ноября, завершился суд по исковому заявлению Омского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», которое было подано к администрации города Омска. Суть спора – приобретение прав на достопримечательность.

Сначала об этом заявила администрация, сооружение «Тарские ворота» в Единый государственный реестр недвижимости внесены как объект без хозяина. По истечении года такая недвижимость через суд признается муниципальной. Этому воспротивился ВООПИиК, активисты сообщества в 1991 году во главе с нынешним зампредседателя Игорем Коноваловым открыли старые фундаменты, после чего на первоначальном месте воссоздали Тарские ворота, так что это новодел, а не культурное наследие. В караульном помещении оборудовали небольшую музейную экспозицию. ВООПИиК обратилось в Арбитражный суд с иском о признании своего права собственности за объектом. Деньги на воссоздание собирали всем миром. Например, на продаже вот таких билетов.

Доказывали обе стороны в суде, что именно они несли бремя содержания Тарских ворот: предъявляли чеки, фото и видеоматериалы, показания маляров и сметчиков. Даже уверяли, что работы по укладке тротуарной плитки выполнены в полном объеме: вокруг ворот и внутри арки, когда и как именно в арке был уложен кирпич, так же как и в XVIII веке. У краеведов это называется «музеефикацией пространства».

Однако главным стало требование ответчика в подтверждении преемственности прав между советской общественной организацией, осуществлявшей охрану памятников (действовавшим в 1991 году), и нынешним Омским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Истец заявил, что хочет стать собственником ворот в силу приобретательной давности, но получить ее не так просто.

– Если он открыто, непрерывно и добросовестно владеет им как собственным в течение 15 лет согласно п. 1 ст. 234 ГК РФ, этот срок исчисляется с момента, когда истек трехлетний срок исковой давности – п. 4 ст. 234 ГК РФ, – отметили представители ответчика.

Таким образом, ждать бы пришлось 18 лет, а Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры зарегистрировано в 2013 году.

Арбитражный суд отказал ВООПИиКу в исковом требовании, через 10 дней будет опубликована результативная часть. После краеведы пойдут в бой уже в кассации.

Добавим, что это дело уже сравнивают с историей разбирательств по зданию храма Покрова Пресвятой Богородицы, где располагается Покровский мужской монастырь (Студенческая, 19). Напомним, что житель Омска обратился в Советский суд с иском к Росимуществу, мэрии и «Учебно-опытному хозяйству № 1», он купил земельный участок, на котором и располагается культовое сооружение.

В ответ Омская епархия Русской православной церкви обратилась в суд, чтобы оспорить сделку купли-продажи земли. Церковь потребовала признать за ней право собственности на землю и здание. Длились судебные споры с 2021 по 2025 год, в итоге за церковью остались здание и земля под ним.