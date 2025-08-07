Решать, кто будет владельцем земли и здания, пришлось суду.

Житель Омска обратился в Советский суд с иском к Росимуществу, мэрии и «Учебно-опытному хозяйству № 1». Мужчина, владеющий земельным участком, потребовал отдать ему в собственность расположенное на этой земле здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы, где располагается Покровский мужской монастырь (Студенческая, 19), и выселить оттуда монахов.

В ответ Омская Епархия Русской православной церкви (Московский патриархат) обратилась в суд, чтобы оспорить сделку купли-продажи земли. Церковь потребовала признать за ней право собственности на землю и здание.

Суд изучил документы, по которым спорный объект был возведен на рубеже XIX–XX веков как здание религиозного назначения (Покровский мужской монастырь) в 1901–1902 годах. Советская власть изъяла здание, но с 2007 года его снова начала использовать церковь. Омич купил земельный участок под с монастырем в 2021 году у «Учебно-опытного хозяйства № 1». Отметим, что последнее занимается выращиванием плодовых и ягодных культур.

В итоге Советский районный суд Омска признал право собственности на здание за Омской Епархией. Землю под зданием также истребовали из незаконного владения омича, чтобы передать церкви.

Отметим, что омич попытался оспорить это решение в областном суде, но безуспешно.