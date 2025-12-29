В Омске продолжается судебная эпопея с Тарскими воротами

Суд зарегистрировал апелляционную жалобу.

Омское областное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» в 2025 году обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к администрации города Омска о признании права собственности на недвижимое имущество «Тарские ворота» в силу приобретательной давности.

В обоснование исковых требований ВООПИиК указал, что с 1991 года добросовестно владеет и пользуется как своим собственным объектом недвижимости, ими разработана проектно-сметная документация, собраны средства для проведения работ по восстановлению практически полностью уничтоженного исторического объекта «Тарские ворота». Воссоздание с фундамента вел ВООПИиК, изыскивая средства и силы.

30 лет спустя представители мэрии в суде с требованиями не согласились, было указано, что срок приобретальной давности еще не наступил. Для этого нужно, чтобы прошло 15 лет. ВООПИиК же в своей региональной ипостаси был ликвидирован 24.01.2007, вновь зарегистрировался в 2013 году. Сейчас проводятся мероприятия по оформлению сооружения в порядке статьи 225 ГК РФ. Тарские ворота считаются бесхозяйным объектом и входят в комплекс построек «Омской крепости».

В арбитражном суде в иске было отказано.