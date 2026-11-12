У атак беспилотников на Омск обнаружился «любимый» день недели

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Вчера, 11 ноября, Омская область столкнулась с, пожалуй, самой масштабной атакой беспилотников. Силы ПВО Минобороны РФ почти восемь часов отражали налет, а губернатор Виталий Хоценко обращался к омичам с просьбой оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.

Это произошло в среду. И, как выяснилось, именно на этот день недели чаще всего приходятся объявления беспилотной опасности не только в Омской, но и в Тюменской и Свердловской областях.

После вчерашних событий «Омск-информ» решил разобраться, насколько случайны такие совпадения. Для этого мы собрали даты, когда главы трех регионов предупреждали жителей об угрозе БПЛА, и сравнили их по месяцам, дням недели и промежуткам между объявлениями.

У атак есть «любимый день»?

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В Омской области из 11 объявлений беспилотной опасности 5 пришлись на среду. В Тюменской области таких случаев было 6 из 20, в Свердловской – 8 из 31. То есть во всех трех регионах середина недели оказалась самым частым временем для объявления тревоги.

В Омской области на втором месте оказались понедельник и суббота – по два случая. В Свердловской области к средам ближе всего подобралась суббота: предупреждения в этот день публиковали семь раз. Вторников в календарях атак на все три региона не оказалось вовсе. Совпадение любопытное, особенно с учетом событий, произошедших вчера.

Совпадали раз за разом

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Еще интереснее выглядит сравнение самих дат. Из 11 случаев объявления беспилотной опасности в Омской области только один не совпал с предупреждениями в Тюменской и Свердловской областях. Это 10 июня.

Все остальные даты оказались общими. В июле предупреждения совпали 1, 6 и 25 числа, в августе – 2 и 10 числа. Осенью синхронность сохранилась: 30 сентября, 8 и 24 октября, 4 и 11 ноября.

При этом количество объявлений в трех областях сильно различается. В Омской области их было 11, в Тюменской – 20, а в Свердловской – 31.

То есть соседние регионы предупреждали жителей значительно чаще, но практически каждый раз, когда опасность объявляли в Омской области, аналогичные сообщения появлялись и у них.

Летом жарче всего

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Если же распределить все объявления по месяцам, заметно, что со временем их количество менялось. Самым насыщенным оказался июль: на него пришлось по шесть предупреждений в Тюменской и Свердловской областях и три – в Омской.

В августе количество объявлений сократилось: в Омской области их было два, в Тюменской – три, в Свердловской – пять.

Осенью разница между регионами стала заметнее. В сентябре в Омской области беспилотную опасность объявляли только 30-го числа. В Тюменской и Свердловской областях, в свою очередь, за этот месяц зафиксировали по четыре предупреждения.

В октябре в Омской области их было два – 8 и 24 числа. В Тюменской добавилось еще одно, от 16 октября, а в Свердловской сразу два: 16 и 31 октября. Всего за месяц в этих регионах получилось по три и четыре объявления соответственно.

В результате июльский максимум оказался общим для трех областей, а осенью количество объявлений в областях стало заметно различаться.

Недели тишины

Фото: Макс-канал Виталия Хоценко

Различалась не только частота объявлений по месяцам, но и продолжительность пауз между ними. В Омской области медианный промежуток составил 9,5 дня. В Тюменской он был короче – шесть дней, в Свердловской – пять.

Для расчета редакция расположила все промежутки между объявлениями по возрастанию и взяла центральное значение. Поэтому отдельные особенно долгие перерывы не искажают общую картину.

В Омской области самый продолжительный перерыв между предупреждениями составил 51 день. В целом во всех трех регионах короткие промежутки сменялись паузами в несколько недель.

Угроза не отступает

Фото: Magnific.com

За несколько месяцев в трех регионах суммарно объявили 62 предупреждения об угрозе БПЛА. Осеннее снижение числа тревог не означает, что угроза стала менее серьезной. Даже после продолжительных перерывов предупреждения возобновлялись.

Беспилотная опасность остается повторяющейся угрозой для всех трех регионов. Количество предупреждений меняется, промежутки между ними тоже, но рассчитывать на то, что после очередной тревоги наступит длительный период спокойствия, пока не приходится.