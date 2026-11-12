Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Покупал память: мошенники обманули 16-летнего омского школьника

Парень лишился из-за аферистов 25 тысяч рублей.
мошенник

Полиция Омской области зарегистрировала за сутки 20 заявлений о дистанционных мошенничествах. Одной из жертв стал 16-летний школьник. Парень пытался купить оперативную память через интернет, перевел «продавцу» 25 тысяч рублей, и после этого «продавец» перестал выходить на связь.

Чуть не лишился 170 тысяч рублей 37-летний житель Кировского округа Омска. Мошенники требовали перевести средства на «безопасный счет», но мужчина вовремя сообразил, что это обман.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Всего за сутки в регионе возбудили 46 уголовных дел.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Покупал память: мошенники обманули 16-летнего омского школьника

Парень лишился из-за аферистов 25 тысяч рублей.
мошенник

Полиция Омской области зарегистрировала за сутки 20 заявлений о дистанционных мошенничествах. Одной из жертв стал 16-летний школьник. Парень пытался купить оперативную память через интернет, перевел «продавцу» 25 тысяч рублей, и после этого «продавец» перестал выходить на связь.

Чуть не лишился 170 тысяч рублей 37-летний житель Кировского округа Омска. Мошенники требовали перевести средства на «безопасный счет», но мужчина вовремя сообразил, что это обман.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Всего за сутки в регионе возбудили 46 уголовных дел.

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Рубрика - Происшествия