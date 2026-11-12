Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Один омич пострадал из-за атаки украинских беспилотников

Он находится в больнице.
скорая помощь

В результате вчерашней беспилотной атаки на Омскую область пострадал один человек. Об этом сообщил сегодня губернатор Виталий Хоценко.

– По оценке врачей, его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь, – отметил глава региона.

Напомним, вчерашняя беспилотная опасность длилась около 8 часов. Это была самая масштабная атака.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Один омич пострадал из-за атаки украинских беспилотников

Он находится в больнице.
скорая помощь

В результате вчерашней беспилотной атаки на Омскую область пострадал один человек. Об этом сообщил сегодня губернатор Виталий Хоценко.

– По оценке врачей, его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь, – отметил глава региона.

Напомним, вчерашняя беспилотная опасность длилась около 8 часов. Это была самая масштабная атака.

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Рубрика - Происшествия